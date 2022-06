A 24 AÑOS DE LA MASACRE DEL CHARCO

Al pueblo de México y allende las fronteras

A 7 de junio de 2022, Michoacán

Se cumple un año más del crimen de Estado perpetrado por el Ejército Mexicano contra campesinos-indígenas en la localidad del Charco, municipio de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. Como una herida que se mantiene abierta hasta la fecha, este acontecimiento sigue provocando un profundo dolor y coraje en nuestro pueblo mexicano, el cual a 24 años continúa exigiendo justicia y juicio y castigo a los responsables.

En aquella fecha que no puede ser borrada de la memoria colectiva, el Estado Mexicano a través de los cuerpos castrenses masacraron a los campesinos, no contentos cometer este aberrante crimen cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Hasta la fecha tanto a los autores materiales e intelectuales se les continúa brindando impunidad, mientras que, a los familiares de las víctimas, se les sigue tratando con desprecio y demagogia.

La masacre del Charco es uno dentro de una larga lista de crímenes de Estado cometidos contra el pueblo mexicano, lo cual pone en evidencia que el Estado Mexicano prefiere el derramamiento de sangre del campesinado y proletariado. Dicha política continúa ejecutándose con el fortalecimiento del aparato policiaco militar, el despliegue de más militares en las calles y en tareas de seguridad pública.

De aquí que pese a la narrativa oficial que niega el cometido de crímenes de lesa humanidad como la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada al mismo tiempo que sigue enalteciendo el papel de las fuerzas armadas; las víctimas del terrorismo de Estado aumentan de manera exponencial haciendo que las cifras se tasen en cientos de miles.

Para todas las víctimas de estos crímenes está más que claro que ante la indolencia gubernamental y la clara intención de cobijar a los criminales de Estado con la impunidad, se vuelve una necesidad continuar levantando la voz para exigir justicia. Mientras el Estado se niegue a darla, las heridas continúan abiertas y causan un dolor en cada rincón de nuestra patria.

La justicia no llegará sola, al mismo tiempo que no se le puede llamar justicia a otorgar el “perdón”; le corresponde al pueblo, a todas las víctimas exigir el juicio y castigo a los responsables. La presente realidad nos indica que se hace necesaria la unidad y organización independiente de todos lo que buscamos la justicia y la verdad. ¡QUE LOS CRÍMENES NO QUEDEN IMPUNES, A EXIGIR EL JUICIO Y CASTIGO!

ATENTAMENTE:

¡POR JUSTICIA, VERDAD, LIBERTAD, PRESENTACIÓN Y EL DERECHO A LA PROTESTA!

POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO

FNLS