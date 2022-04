Huasteca y Sierra Oriental, 22 de abril de 2022

A la opinión pública:

DENUNCIA PUBLICA: Hostigamiento policiaco en la comunidad de Tohuaco Amatzintla, Huautla, Hidalgo.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denuncia el hostigamiento policiaco por parte de policías del ministerio público (MP) acompañados por los hermanos Sergio de la Cruz Cortez, David de la Cruz Cortez y Martin de la Cruz Cortez, personas no gratas dentro de la comunidad de Tohuaco Amatzintla, Huautla Hidalgo.

Hechos:

El día 22 del presente en punto de las 3:30 de la tarde, arribaron a la comunidad de Tohuaco Amatzintla, dos patrullas del ministerio público y un vehículo particular en el cual se trasladaban aproximadamente 20 elementos ministeriales y los hermanos de la Cruz Cortez respectivamente. Diez de los elementos en compañía de los hermanos de la Cruz Cortez llegaron hasta la casa del delegado municipal diciendo que por órdenes del Sr. Martin de la Cruz y del Ministerio Público venían a revisar un inmueble. Ante la pregunta del delegado hacia los ministeriales si traían alguna orden o documento por escrito que avalara dicha intervención los ministeriales dijeron que no contaban con dicho documento, por lo que se les dijo que como autoridad del pueblo no podían permitir que continuaran con el procedimiento.

Los ministeriales se retiraron no sin antes decir al delegado municipal que regresarían nuevamente para cumplir con la orden del ministerio público, al retirarse los vehículos de la policía avanzaron con rumbo a huautla y el vehículo particular con rumbo a chapopote chico Veracruz.

Cabe hacer mención que los hermanos de la Cruz Cortez y concretamente el Sr. Sergio de la Cruz Cortez quien se dice víctima de despojo no radican en la comunidad desde hace más de 30 años, por lo que no tienen ningún derecho dentro de la comunidad, los antecedentes de estas personas es de prepotencia y falta de respeto para con las autoridades y los habitantes del pueblo en mención por lo que son consideradas personas no gratas.

El hostigamiento se da en el marco de la Jornada Nacional de Lucha por la Justicia, Verdad, Libertad, Presentación y el Derecho a la Protesta que hemos emprendido a nivel nacional para denunciar las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, la persecución política contra nuestra organización y la exigencia de libertad de Higinio Bustos Navarro preso político en el estado de Veracruz, Es por esta razón que no dudamos que lo antes expuesto sea parte del hostigamiento orquestado desde el Estado mexicano hacia nuestras comunidades organizadas como ya se ha denunciado en los estados de Chiapas, Michoacán y Ciudad de México para que desistamos en la lucha emprendida.

Ante esta situación responsabilizamos a los hermanos de la Cruz Cortez, a la policía ministerial y al presidente municipal de Huautla Felipe Juárez Ramírez de la integridad física y psicológica de los habitantes de la comunidad Tohuaco Amatzintla, Huautla Hidalgo y de los que integramos el FNLS en la región huasteca.

Atentamente

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

FNLS