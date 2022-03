A 18 de marzo de 2022, Michoacán

LA COMUNA DE PARÍS PRIMER EXPERIENCIA DE TOMA DEL PODER POLÍTICO DEL PROLETARIADO [1]

El 18 de marzo de 1871 en París, Francia, ocurrió un acontecimiento que cimbró por primera vez los cimientos del capitalismo, causó un profundo de terror a la burguesía de toda Europa y llenó de esperanza los corazones del proletariado internacional. Este año 2022 se cumplen 151 años de la primera experiencia de la toma del poder por el proletariado y el primer intento por crear un nuevo mundo donde no exista la injusticia, la miseria ni la explotación del hombre por el hombre. A este primer intento por construir el socialismo se le conoció como La Comuna de París.

La comuna de parís surgió bajo un contexto de pugnas bélicas entre el imperio alemán y el Segundo Imperio de Napoleón II, este último, impuesto por medio de un golpe de estado y respaldado por la burguesía y otros sectores reaccionarios agrupados en la Asamblea Nacional. La guerra franco-prusiana de 1870-1871 fue una disputa motivada por el egoísmo y la ambición colonialista por parte de ambas potencias, guerra que trajo grandes privaciones para el proletariado francés, desempleo, la ruina para pequeña burguesía, la represión y la censura ante los llamados obreros para condenar la guerra, demandar la paz y defender la república francesa del despotismo y autoritarismo del Segundo Imperio Napoleónico.

Con la derrota de Bonaparte II y la usurpación del poder por Louis Adolphe Thiers, la guerra contra Alemania pronto se convirtió en una guerra contra el propio pueblo; pese a estas condiciones el proletariado francés continuó defendiendo su patria, lucha que fue traicionada por Thiers quien además de negociar la rendición, pretendió despojar al pueblo francés de los cañones que este mismo había construido para defender su patria. Tal y como lo preveía Carlos Marx, “El triunfo de París sobre el agresor prusiano habría sido el triunfo del obrero francés sobre el capitalista francés y sus parásitos dentro del Estado”, esta frase rebelaba el temor de la burguesía francesa hacia el proletariado, consumando así su traición a las masas populares.

Ante la cínica traición, de manera espontánea el proletariado de París se levantó en armas el 18 de marzo y la Guardia Nacional (la cual estaba conformada en su mayoría por obreros) en lugar de reprimir al pueblo se unió a la revolución proletaria desterrando de París a las fuerzas reaccionarias y burguesas. Thiers tuvo que huir París por lo que el poder quedó en manos del proletariado, de esta manera nació la “La Comuna de París” como el primer esfuerzo del proletariado por conquistar el poder y construir una nueva patria libre de la dominación burguesa.

La Comuna de París fue un gobierno de carácter proletario y la primera puesta en práctica de la dictadura proletaria, la cual sustituyó al ejército burgués por el pueblo armado, separó la iglesia del Estado eliminando así el dominio conservador sobre los hombros parisinos, suprimió los privilegios del clero, instauró la educación pública, laica y gratuita, prohibió las injustas jornadas de trabajo, instauró cooperativas obreras y regresó las herramientas y bienes a los trabajadores, dispuso que los sueldos de los funcionarios no fuesen más altos que el de los obreros e instauraron una auténtica democracia proletaria mediante la exigencia de rendición de cuentas y la creación de la revocación del mandato de todo funcionario que no actuase bajo la voluntad popular.

“Todas estas medidas mostraban elocuentemente que la Comuna era una amenaza mortal para el viejo mundo, basado en la opresión y la explotación. Esa era la razón de que la sociedad burguesa no pudiera dormir tranquila mientras en el ayuntamiento de París ondeara la bandera roja del proletariado.” Lenin

De esta manera La Comuna de París se coronó como el primer intento por construir el socialismo, los pocos meses que duró demostraron que solamente el proletariado puede crear un nuevo mundo y que es posible destruir al capitalismo oprobioso. Más aún no fue exenta de la inexperiencia, los errores cometidos y las condiciones adversas a las que se enfrentó al no expropiar los bancos y darle el golpe definitivo a la burguesía que estaba reuniendo fuerzas en Versalles. Por otro lado, el proletariado francés aún no contaba con la claridad suficiente, no tenía ni un programa de lucha ni un partido obrero que diese la dirección, así mismo, la pequeña burguesía y el anarquismo abandonaron a la comuna cuando los explotadores cerraron filas y enviaron al ejército burgués a imponer un circulo de hierro.

“Sólo los obreros permanecieron fieles a la Comuna hasta el fin… Sólo los proletarios franceses apoyaron a su gobierno, sin temor ni desmayos, sólo ellos lucharon y murieron por él, es decir, por la emancipación de la clase obrera, por un futuro mejor para los trabajadores.” Lenin

Del 21 al 28 de mayo de 1871 los obreros franceses, conscientes de defender lo que habían conquistado, combatieron valientemente con aplomo y heroísmo, calle tras calle y barricada tras barricada, como hermanos de clase tanto hombres, mujeres y niños pelearon contra la bestial reacción que no dudó en cometer la matanza. “Cerca de 30.000 parisienses fueron muertos por la soldadesca desenfrenada; unos 45.000 fueron detenidos y muchos de ellos ejecutados posteriormente; miles fueron los desterrados o condenados a trabajar forzados. En total, París perdió cerca de 100.000 de sus hijos, entre ellos a los mejores obreros de todos los oficios.” Lenin

“La burguesía estaba contenta. “¡Ahora se ha acabado con el socialismo para mucho tiempo!”, decía su jefe, el sanguinario enano Thiers, cuando él y sus generales ahogaron en sangre la sublevación del proletariado de París.” Lenin

En la actualidad la crisis económica del capitalismo da muestra de la agonía que hoy sufre este modo de producción, haciendo que los tambores de la guerra imperialista resuenen con más cercanía y los derechos de las masas trabajadoras son despojados en medida que los monopolios demandan mayores garantías de protección de los intereses de los grandes oligarcas en detrimento de las masas populares del mundo.

Al igual que la reaccionaria Asamblea Nacional parisina, en México la autodenominada “Cuarta Transformación” realiza la defensa a ultranza de los intereses de los grandes capitalistas, los políticos de oficio de toda denominación aprueban y convalidan la imposición de medidas más lesivas para los derechos del pueblo, al mismo tiempo que legislan conforme a los intereses de los explotadores y no a las necesidades de los trabajadores.

Bajo la presente administración la militarización del país se ha intensificado, desde el ejecutivo federal se brinda mayor impunidad al ejército y cuerpos de seguridad burgueses para ahogar y acallar el descontento popular bajo el terrorismo de estado, dando como resultado cientos de miles de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y la represión.

La dictadura de la opinión ofrece una visión distorsionada de la realidad, ocultando la miseria que vive el pueblo mexicano e imponiendo la censura y la criminalización de la protesta como medios contrainsurgentes para mantener a las masas cegadas y pasivas.

Nuevamente en pleno siglo XXI, las mismas condiciones que vivió el revolucionario pueblo parisino que dio origen a la Comuna de París hoy las vivimos millones de proletarios en el país, por tal motivo, como si fuese un fantasma que se rehúsa a desaparecer, la lucha por el socialismo se hace cada vez más presente en las diferentes reivindicaciones de las masas obreras, campesinas y sectores populares que se organizan fuera de los marcos corporativizantes del Estado Burgués.

Tal y como expuso Lenin, los cuervos burgueses graznaron en vano, La Comuna de París nos enseñó que todo gobierno que emane de las aguas de la democracia burguesa nunca traerá solución a los oprimidos explotados, sea quien sea y de las siglas que sean, que la conquista del poder por parte de los explotados y oprimidos es posible a la vez que es real y una necesidad crear un gobierno que auténticamente represente los intereses populares, que la verdadera transformación del régimen sólo puede generarse con el proletariado del campo y la ciudad al frente, en resumen, que el socialismo es la única alternativa para acabar con la miseria que hoy nos agobia.

Por ello es que, a 151 años de este suceso tan importante en el mundo, “La memoria de los luchadores de la Comuna es honrada no sólo por los obreros franceses, sino también por el proletariado de todo el mundo, pues aquella no luchó por un objetivo local o estrechamente nacional, sino por la emancipación de toda la humanidad trabajadora, de todos los humillados y ofendidos. Como combatiente de vanguardia de la revolución social, la Comuna se ha ganado la simpatía en todos los lugares donde sufre y lucha el proletariado.”

“La causa de la Comuna es la causa de la revolución social, es la causa de la completa emancipación política y económica de los trabajadores, es la causa del proletariado mundial. Y en este sentido es inmortal.” Contras palabras se demuestra que la Comuna de París sigue viva en todos aquellos desde nuestros espacios luchamos por el socialismo en México, a 151 años levantamos la consigna: ¡LA COMUNDA VIVE, LA LUCHA SIGUE!